При катании на Ангарском перевале травмировались четыре человека

Как сообщили в пресс-службе «Крым-СПАС», любителям активного зимнего отдыха помощь спасателей понадобилась на Ангарском перевале.

Так, накануне днем во время катания на саночной трассе 14-летний житель Симферополя получил травму спины. К сотрудникам спасательной службы обратилась мать пострадавшего.

«Спасатели при помощи специальных носилок транспортировали мальчика к аварийно-спасательному посту “Крым-СПАС”, где оказали ему первую помощь. От медицинской помощи мать пострадавшего мальчика отказалась», — рассказали в пресс-службе.

Спустя полчаса помощь спасателей понадобилась еще двум туристам — 34-летней жительнице Алушты и 24-летней жительнице села скалистое Бахчисарайского района. Спасатели оказали первую помощь пострадавшим: одной из них на травмированную левую руку наложили фиксирующую повязку, а другой — наложили шину на левый голеностопный сустав, и на специальных носилках транспортировали к личному автомобилю. В сопровождении родственников пострадавшие были отправлены в больницы Алушты и Симферополя.

Еще один вызов поступил от 21-летней жительницы крымской столицы, которая во время катания на санках получила травму правой кисти. Спасатели также оперативно оказали первую помощь пострадавшей — наложили фиксирующую повязку на травмированную руку, а затем отправили девушку в симферопольскую больницу.