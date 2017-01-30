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12:49 (мск), источник: РИА Крым

При катании на Ангарском перевале травмировались четыре человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). В крымских горах при катании на санках пострадали четыре человека.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе «Крым-СПАС», любителям активного зимнего отдыха помощь спасателей понадобилась на Ангарском перевале.

Так, накануне днем во время катания на саночной трассе 14-летний житель Симферополя получил травму спины. К сотрудникам спасательной службы обратилась мать пострадавшего.

«Спасатели при помощи специальных носилок транспортировали мальчика к аварийно-спасательному посту “Крым-СПАС”, где оказали ему первую помощь. От медицинской помощи мать пострадавшего мальчика отказалась», — рассказали в пресс-службе.

Спустя полчаса помощь спасателей понадобилась еще двум туристам — 34-летней жительнице Алушты и 24-летней жительнице села скалистое Бахчисарайского района. Спасатели оказали первую помощь пострадавшим: одной из них на травмированную левую руку наложили фиксирующую повязку, а другой — наложили шину на левый голеностопный сустав, и на специальных носилках транспортировали к личному автомобилю. В сопровождении родственников пострадавшие были отправлены в больницы Алушты и Симферополя.

Еще один вызов поступил от 21-летней жительницы крымской столицы, которая во время катания на санках получила травму правой кисти. Спасатели также оперативно оказали первую помощь пострадавшей — наложили фиксирующую повязку на травмированную руку, а затем отправили девушку в симферопольскую больницу.

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