При катании на Ангарском перевале травмировались четыре человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). В крымских горах при катании на санках пострадали четыре человека.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). В крымских горах при катании на санках пострадали четыре человека.
Как сообщили в
Так, накануне днем во время катания на саночной трассе 14-летний житель Симферополя получил травму спины. К сотрудникам спасательной службы обратилась мать пострадавшего.
«Спасатели при помощи специальных носилок транспортировали мальчика к
Спустя полчаса помощь спасателей понадобилась еще двум туристам — 34-летней жительнице Алушты и 24-летней жительнице села скалистое Бахчисарайского района. Спасатели оказали первую помощь пострадавшим: одной из них на травмированную левую руку наложили фиксирующую повязку, а другой — наложили шину на левый голеностопный сустав, и на специальных носилках транспортировали к личному автомобилю. В сопровождении родственников пострадавшие были отправлены в больницы Алушты и Симферополя.
Еще один вызов поступил от 21-летней жительницы крымской столицы, которая во время катания на санках получила травму правой кисти. Спасатели также оперативно оказали первую помощь пострадавшей — наложили фиксирующую повязку на травмированную руку, а затем отправили девушку в симферопольскую больницу.