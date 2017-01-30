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12:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Проводница присвоила пропавший на станции в Воронеже телефон пассажирки

Мобильник обнаружился при уборке вагона.

Полиция заподозрила проводницу поезда «Сухум-Белгород» в присвоении мобильного телефона пассажирки, потерявшегося на станции Воронеж, сообщила пресс-служба Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте в понедельник, 30 января. Железнодорожница попала под уголовное дело.

По данным правоохранителей, пассажирка не смогла найти свой телефон в вагоне. Она оставила проводнице свои контакты и попросила позвонить, если мобильник найдется. Сотовый телефон действительно обнаружился при уборке вагона, но проводница решила оставить его себе. Она решила, что о мобильнике забыли и искать его не будут. Однако полицейские установили, где находится телефон. За кражу (ст. 158 УК РФ) подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

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