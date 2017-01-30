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12:40 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Вербовавший нижегородскую школьницу эмиссар объявлен в розыск

Мужчина, который вербовал и держал в плену 16-летнюю девушку из Нижегородской области, объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону. За вербовку ему грозит до 8 лет лишения свободы.

«С девочкой сейчас работают психологи. Она временно замкнулась. Для нее вся эта ситуация — серьезная психологическая травма», — уточнили в ФСБ.

По словам сотрудника ведомства, «это был первый случай вербовки в Нижегородской области».

Напомним, 29 января стало известно, что в ходе спецоперации ФСБ в Дагестане освобождена 16-летняя нижегородка. Девушку едва не вовлекли в преступную сеть международной террористической организации.

Алена Глазкова.

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