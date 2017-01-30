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12:46 (мск), источник: Publika.md

Полиция пресекла криминальный семейный бизнес по продаже женщин

Органы правопорядка пресекли криминальный семейный бизнес по торговле людьми.

Источник: Publika.md

Заправляла им 44-летняя мать семейства, которой помогали 26-летняя дочь и 20-летний сын. Вербовали они женщин и девушек, которых отправляли для сексуального рабства в Турцию.

Сына главаря банды по кличке «Лео» задержали. Ранее он уже был судим и получил почти три с половиной года заключения за ограбление.

Его сестра на время следствия оставлена на свободе. Мать и других членов группировки готовятся объявить в международный розыск. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Следствие установило личности 13 жертв трафикантов. Среди них — девочка-подросток.

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