Полиция пресекла криминальный семейный бизнес по продаже женщин

Заправляла им 44-летняя мать семейства, которой помогали 26-летняя дочь и 20-летний сын. Вербовали они женщин и девушек, которых отправляли для сексуального рабства в Турцию.

Сына главаря банды по кличке «Лео» задержали. Ранее он уже был судим и получил почти три с половиной года заключения за ограбление.

Его сестра на время следствия оставлена на свободе. Мать и других членов группировки готовятся объявить в международный розыск. Им грозит до 20 лет лишения свободы.