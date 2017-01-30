Гибель детей в Югре: водитель автобуса этапирован в Екатеринбург
Ему продлевают меру пресечения.
Ему продлевают меру пресечения.
Водителю автобуса, попавшего в трагическое ДТП на трассе
Напомним, трагедия произошла 4 декабря. Автобус, в котором ехали юные спортсмены из Нефтеюганска, столкнулся с грузовиком. В результате погибло 12 человек, из них 10 — дети. Еще 34 человека пострадали. Водителю автобуса, 47-летнему Марату Зайнуллину, предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Сын задержанного водителя автобуса, в котором погибли дети, рассказал Znak.com версию отца об обстоятельствах трагического ДТП. «Мне удалось поговорить с отцом. По его словам, ничто не предвещало беды, — передает его слова Znak.com. — Он спокойно ехал по трассе, скорость была в пределах нормы — 50−60 километров в час. В
На данный момент по трем уголовным делам заключены под стражу три человека. Среди них водитель автобуса Марат Зайнуллин, водитель тягача Volvo Раиль Саитханов, перевозивший негабаритный груз и допустивший первое столкновение, а также Александр Сидорук — представитель индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозки. Директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова 8 декабря была помещена под домашний арест — ей предъявили обвинение в халатности.