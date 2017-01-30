В Омске школьница обокрала одноклассницу

Сегодня, 30 января появилась информация что 39-летняя жительница Октябрьского округа пожаловалась на кражу. Из ее квартиры «увели» золотые украшения, 9 тысяч рублей и бутылку элитного алкоголя.

Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что материальные ценности исчезли, когда она с семьей уезжала в другой город.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли, кто мог совершить предступления. Грабителем оказалась 14-летняя школьница.

Сама девочка призналась полицейским, что учится в одной школе с дочерью потерпевшей. Последняя забыла ключи у приятельницы. Этим и воспользовалась малолетняя преступница. Зная, что родителей подруги часто не бывает дома, девушка проникла в квартиру и вынесла имущество.

Как выяснилось позже, подозреваемой удалось реализовать часть золотых украшений в ломбарде за 15 тысяч рублей. А денежные средства, оставшиеся украшения и полбутылки алкогольного напитка возвращены законным владельцам.

Следователи возбудили уголовное дело, а со школьницей и ее родителями и провели профилактические беседы.