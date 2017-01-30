Автомобиль с пятью пассажирами упал в Симферопольское водохранилище

Как сообщили в «Крым-СПАС», информация о происшествии поступила в службу спасения накануне около 22 часов.

Для оказания помощи к месту происшествия немедленно выехали группа спасателей, спецтехника, Госавтоинспекция и скорая помощь. Как выяснилось, в момент происшествия в машине находились люди, которые выбрались на берег до приезда служб экстренного реагирования.

«По прибытии было установлено, что а/м ВАЗ 21099 находился в воде на расстоянии 1,5−2 метра от берега. В момент происшествия в автомобиле находились пять человек, которые не пострадали и выбрались на берег самостоятельно. При помощи лебедки и такелажного оборудования спасатели “Крым-СПАС” отбуксировали автомобиль на асфальтированную дорогу», — сообщили в «Крым-СПАС».

Водитель и пассажиры автомобиля в медицинской помощи не нуждались.