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16:53 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области осужден виновник смертельного ДТП

Облсуд вынес приговор 19-летнему жителю села Ольховка Максиму Конотопову.

Он признан виновным в ДТП со смертельным исходом. Как сообщил РИАЦ исполняющий обязанности старшего помощника прокурора области Олег Пикуров, Конотопов, в ночь с 12 на 13 января 2016 года сбил на дороге человека. Не оказав ему никакой помощи, он скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался.

Приговором Ольховского районного суда Конотопов осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев и штрафом в размере 40 тыс. рублей. Удовлетворено 4 гражданских иска на общую сумму 2 млн рублей. Облсуд в целом оставил приговор без изменения.

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