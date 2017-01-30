В Волгоградской области осужден виновник смертельного ДТП
Облсуд вынес приговор 19-летнему жителю села Ольховка Максиму Конотопову.
Облсуд вынес приговор 19-летнему жителю села Ольховка Максиму Конотопову.
Он признан виновным в ДТП со смертельным исходом. Как сообщил РИАЦ исполняющий обязанности старшего помощника прокурора области Олег Пикуров, Конотопов, в ночь с 12 на 13 января 2016 года сбил на дороге человека. Не оказав ему никакой помощи, он скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался.
Приговором Ольховского районного суда Конотопов осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в