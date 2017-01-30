В Лиде на пешеходном переходе сбили девушку

Авария произошла на перекрестке улиц Тавлая и Советской. Местная жительница на автомобиле «Ситроен» не стала притормаживать перед пешеходным переходом, несмотря на то, что в соседней полосе машина остановилась для пропуска пешеходов. В это время через дорогу начала переход 16-летняя девушка.

«Водитель легковушки остановилась лишь тогда, когда почувствовала удар в правую сторону автомобиля», — отметили в ГАИ.