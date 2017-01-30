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13:06 (мск), источник: БЕЛТА

В Лиде на пешеходном переходе сбили девушку

30 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде на пешеходном переходе женщина-водитель сбила девушку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла на перекрестке улиц Тавлая и Советской. Местная жительница на автомобиле «Ситроен» не стала притормаживать перед пешеходным переходом, несмотря на то, что в соседней полосе машина остановилась для пропуска пешеходов. В это время через дорогу начала переход 16-летняя девушка.

«Водитель легковушки остановилась лишь тогда, когда почувствовала удар в правую сторону автомобиля», — отметили в ГАИ.

В результате наезда девушка-пешеход с травмами была госпитализирована.

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