Прокуратура открыла дело по факту самоубийства сотрудника СБУ в Киеве

Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Сообщается, что военная прокуратура внесла в ЕРДР сведения по факту доведения до самоубийства старшего инспектора сектора режимно-секретного отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

«Установлено, что в помещении указанного института обнаружен труп старшего прапорщика с огнестрельным ранением головы. Обнаружена и изъята предсмертная записка, составленную от имени погибшего военнослужащего, пистолет ПМ и семь патронов к нему, пуля и гильза… Наиболее вероятной версией причинения смерти работнику СБУ является самоубийство», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ подтвердила самоубийство своего сотрудника в Киеве.