Прокуратура открыла дело по факту самоубийства сотрудника СБУ в Киеве
Военная прокуратура открыла дело по факту самоубийства сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве.
Военная прокуратура открыла дело по факту самоубийства сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве.
Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Сообщается, что военная прокуратура внесла в ЕРДР сведения по факту доведения до самоубийства старшего инспектора сектора
«Установлено, что в помещении указанного института обнаружен труп старшего прапорщика с огнестрельным ранением головы. Обнаружена и изъята предсмертная записка, составленную от имени погибшего военнослужащего, пистолет ПМ и семь патронов к нему, пуля и гильза… Наиболее вероятной версией причинения смерти работнику СБУ является самоубийство», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее СБУ подтвердила самоубийство своего сотрудника в Киеве.