В Омске за рулем ЗИЛа внезапно умер водитель

Очередное ЧП в Центральном округе Омска. В 13:25 часов местного времени на ул. 14-й Судоремонтной произошло ДТП. В районе дома № 20 ЗИЛ буквально смял стоявший на обочине автомобиль «Хендай-Туксон».

В момент столкновения в салоне легковушки никого не было, так что ее хозяин не пострадал. А вот водитель грузовика был найден мертвым в своей кабине приехавшей бригадой скорой помощи и патрулем ГИБДД.

Как выяснила следственно-оперативная группа, за рулем ЗИЛа был мужчина предпенсионного возраста 1957 года рождения. Первоначально предполагалось, что он погиб в результате аварии, но, как стало известно порталу Om1.ru из неофициальных источников, основной версией происшествия является внезапная смерть водителя. Авария случилась из-за того, что у мужчины остановилось сердце и он умер прямо за рулем.

Какой именно организации принадлежит ЗИЛ — пока не известно. Проходил ли водитель предрейсовый медосмотр, не сообщается.