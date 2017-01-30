В Омске за рулем ЗИЛа внезапно умер водитель
Потерявший управление грузовик смял стоявшую на обочине легковушку. По неофициальной информации у 59-летнего мужчины остановилось сердце.
Потерявший управление грузовик смял стоявшую на обочине легковушку. По неофициальной информации у 59-летнего мужчины остановилось сердце.
Очередное ЧП в Центральном округе Омска. В 13:25 часов местного времени на ул. 14-й Судоремонтной произошло ДТП. В районе дома № 20 ЗИЛ буквально смял стоявший на обочине автомобиль «Хендай-Туксон».
В момент столкновения в салоне легковушки никого не было, так что ее хозяин не пострадал. А вот водитель грузовика был найден мертвым в своей кабине приехавшей бригадой скорой помощи и патрулем ГИБДД.
Как выяснила
Какой именно организации принадлежит ЗИЛ — пока не известно. Проходил ли водитель предрейсовый медосмотр, не сообщается.