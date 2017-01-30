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13:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Мужчина в Пинске спрыгнул с моста

Вчера вечером в Пинске местный житель, рабочий одного из СПМК, совершил суицид.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко сообщил:

— Местный житель 1979 года рождения перелез через перила моста через реку Пина и спрыгнул. Он упал на пешеходную дорожку. Прохожие сообщили о случившемся в скорую помощь. Прибывшая бригада госпитализировала его с тяжелыми травмами, но через два часа после падения пострадавший скончался.

Мужчина проживал с семьей, злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно высказывал суицидальные намерения.

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