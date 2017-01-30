Мужчина в Пинске спрыгнул с моста

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко сообщил:

— Местный житель 1979 года рождения перелез через перила моста через реку Пина и спрыгнул. Он упал на пешеходную дорожку. Прохожие сообщили о случившемся в скорую помощь. Прибывшая бригада госпитализировала его с тяжелыми травмами, но через два часа после падения пострадавший скончался.

Мужчина проживал с семьей, злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно высказывал суицидальные намерения.