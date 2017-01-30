Бывший зампред «БТА Банка»: Я устал бегать
Жаксылык Жаримбетов, подозреваемый в причастности к хищениям в АО «БТА Банк», рассказал о своем возвращении в Казахстан.
Жаксылык Жаримбетов, подозреваемый в причастности к хищениям в АО «БТА Банк», рассказал о своем возвращении в Казахстан.
Жаксылык Жаримбетов, подозреваемый в причастности к хищениям в АО «БТА Банк» рассказал о своем возвращении в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Я признаю процессуальную норму, свою вину в том отношении, что я в этом процессе участвовал, но обстоятельства были соответствующие разные. (…) Естественно, я боялся, страх в первую очередь. Такое ощущение было, что никто не будет разбираться, всех будут подряд сажать. Этот страх преобладал. Страх, я думаю, не за себя, а о том, что моя семья может оказаться без поддержки и опоры. Я думаю, это прежде всего меня волновало. Не трус я, в принципе», — сообщил Жаримбетов в ходе брифинга для СМИ.
«В любом деле
«Никуда не собираюсь убегать, я устал уже бегать. Зачем мне быть изгоем
Материал дополняется. Жаримбетов сообщил, что не контактировал с Мухтаром Аблязовым с октября 2012 года. По словам адвоката обвиняемого, ущерб был причинен только банку, но не государству. 2 марта 2009 года Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова, первого заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова и их сообщников. Бывшие банкиры подозревались в присвоении и растрате чужого имущества.
Кроме того, подозреваемых объявили в международный розыск по линии Интерпола. Аблязова также обвинили в создании организованной преступной группировки, которая, по мнению следователей, действовала в банке. 13 августа 2009 года Высокий суд Лондона принял решение о заморозке всех активов, принадлежащих Мухтару Аблязову, бывшему председателю правления Роману Солодченко и его первому заместителю Жаксылыку Жаримбетову. Решение суда было принято на основании заявления БТА банка о том, что в 2008 году Аблязов, Солодченко и Жаримбетов вывели из банка около 300 миллионов долларов. Это стало обеспечительной мерой по иску банка против