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13:15 (мск), источник: Tengrinews

Бывший зампред «БТА Банка»: Я устал бегать

Жаксылык Жаримбетов, подозреваемый в причастности к хищениям в АО «БТА Банк», рассказал о своем возвращении в Казахстан.

Источник: Tengrinews

Жаксылык Жаримбетов, подозреваемый в причастности к хищениям в АО «БТА Банк» рассказал о своем возвращении в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Я признаю процессуальную норму, свою вину в том отношении, что я в этом процессе участвовал, но обстоятельства были соответствующие разные. (…) Естественно, я боялся, страх в первую очередь. Такое ощущение было, что никто не будет разбираться, всех будут подряд сажать. Этот страх преобладал. Страх, я думаю, не за себя, а о том, что моя семья может оказаться без поддержки и опоры. Я думаю, это прежде всего меня волновало. Не трус я, в принципе», — сообщил Жаримбетов в ходе брифинга для СМИ.

«В любом деле когда-нибудь должна быть поставлена точка. (…) Я сотрудничаю со следствием, хочу внести ясность на все вопросы, ответов на который на сегодняшний день нет. Надеюсь, что это будет эффективным. Это поможет самому мне, тем людям, кто уже был осужден, тем, кто до сих пор находятся за границей в бегах», — добавил он.

«Никуда не собираюсь убегать, я устал уже бегать. Зачем мне быть изгоем где-то в чужой стране. Я буду здесь. Три дня, говорят, человек привыкает к аду. То есть, можно ко всему привыкнуть», — сказал Жаримбетов.

Материал дополняется. Жаримбетов сообщил, что не контактировал с Мухтаром Аблязовым с октября 2012 года. По словам адвоката обвиняемого, ущерб был причинен только банку, но не государству. 2 марта 2009 года Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова, первого заместителя председателя правления банка Жаксылыка Жаримбетова и их сообщников. Бывшие банкиры подозревались в присвоении и растрате чужого имущества.

Кроме того, подозреваемых объявили в международный розыск по линии Интерпола. Аблязова также обвинили в создании организованной преступной группировки, которая, по мнению следователей, действовала в банке. 13 августа 2009 года Высокий суд Лондона принял решение о заморозке всех активов, принадлежащих Мухтару Аблязову, бывшему председателю правления Роману Солодченко и его первому заместителю Жаксылыку Жаримбетову. Решение суда было принято на основании заявления БТА банка о том, что в 2008 году Аблязов, Солодченко и Жаримбетов вывели из банка около 300 миллионов долларов. Это стало обеспечительной мерой по иску банка против экс-руководства.

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Бывший зампред &quot;БТА Банка&quot;: Я устал бегать
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