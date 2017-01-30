Омский облсуд оставил в силе оправдательный приговор экс-главе Марьяновки, которого обвиняли в гибели подростков

На минувшей неделе, 26 января, коллегия Омского областного суда оставила в силе приговор, который Марьяновский районный суд вынес бывшему главе Марьяновского городского поселения Евгению Зайцеву. Подсудимого признали виновным в растрате и невиновным в преступной халатности, которая повлекла гибель двоих человек.

Уголовное дело экс-чиновника состояло из двух эпизодов. Шесть лет назад, 28 февраля 2011 года, в Марьяновке обрушился кирпичный гараж. Железобетонное перекрытие, стеновые панели и кирпичная кладка придавили двух сидевших под стеной 16-летних мальчиков. Плиты раздавили подростков насмерть. В 2015 году следователи предъявили Евгению Зайцеву, который тогда возглавлял администрацию Марьяновки, обвинение в халатности. Выяснилось, что гараж находился в собственности администрации, имел 80% износа, а поэтому посторонних лиц из соображений безопасности допускать к строению было нельзя.

Но адвокату Михаилу Тимохину удалось доказать, что его подзащитный в преступной халатности не виновен. Защитник разыскал документы, которые свидетельствовали: гараж был построен ещё в советское время без проекта и не соответствовал техническим нормам. Но главное — ответственность за содержание строения должна была нести не администрация, а предприятие ООО «Тепловые сети и котельные». Гараж передали этой компании в аренду ещё при бывшем главе посёлка Николае Сахарове. Марьяновский райсуд счёл эти доказательства убедительными. Благодаря адвокату Тимохину по этой части обвинения суд вынес бывшему главе Марьяновки оправдательный приговор.

Второй эпизод касался обвинения в растрате с использованием служебного положения. По версии следствия, в конце 2014 года Евгений Зайцев помог знакомому предпринимателю победить в аукционе на покупку квартиры для нуждающейся семьи по муниципальному контракту. В результате квартира за 1,7 миллиона рублей была приобретена по цене в полтора раза выше — за 2,6 миллиона. По этой статье суд признал бывшего чиновника виновным и наказал его тремя годами лишения свободы условно и штрафом в 5000 рублей.

Приговор Марьяновского районного суда был вынесен 7 ноября 2016 года. Прокуратура пыталась оспорить оправдательную частью приговора в апелляционной инстанции. Однако судебная коллегия полностью согласилась с выводами районного суда.