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14:25 (мск), источник: Volga News

Один из подсудимых по делу об убийстве семьи Гоштов лишился адвоката

В понедельник, 30 января, в Самарском областном суде должны были состояться прения по делу об убийстве семьи Гоштов.

Напомним, жестокая расправа над спящими людьми произошла в ночь на 24 апреля в с. Ивашевка Сызранского района. Четверо мужчин зашли в частный дом, входная дверь которого редко запиралась. Обнаружив внутри семь человек и ребенка, они попытались убить всех. Но семилетняя девочка в итоге выжила. Остальные ее родственники, спавшие в доме, погибли: это были замначальника Штаба областного МВД Андрей Гошт, его супруга, родители, племянница и жена брата.

На скамье подсудимых по обвинению в разбое и убийстве оказались Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Охран Зохрабов.

Мужчины просили, чтобы их дело рассмотрел суд присяжных, надеясь смягчить себе наказание. 25 января всех четверых присяжные признали виновными.

30 января гособвивнение должно было запросить наказание для каждого из них, но прения не состоялось.

«У нас произошла замена адвоката, — объяснила причину старший прокурор отдела гособвинителей Самарской областной прокуратуры Елена Снигирь. — Адвокат Бабенков сообщил, что у него прекращен статус. Теперь подсудимому Бабаеву предоставлен пятидневный срок на поиск нового адвоката, в противном случае ему будет назначен защитник по требованию».

Судебное заседание отложили на 10 февраля. Однако состоятся ли прения — большой вопрос.

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