Навального и Офицерова решили принудительно доставить на заседание по делу «Кировлеса»

Он отметил, что постановление о приводе подсудимых должны будут исполнить судебные приставы. Следующее заседание суда назначено на 9:00 по московскому времени 1 февраля.

«Оба подсудимых не явились на два судебных заседания, в конце прошлой недели и сегодня, поэтому сторона обвинения выступила с ходатайством об их приводе в суд. Оно было удовлетворено», — сообщил собеседник агентства.

Собеседник агентства сообщил, что ранее адвокат П. Офицерова телефонным звонком уведомила суд о своем плохом самочувствии и ее подзащитного, однако до сих пор никаких подтверждающих документов об этом предоставлено не было.

Представитель суда также сообщил, что на заседании 27 января сторона обвинения уже ходатайствовала о приводе не явившихся на судебное заседание подсудимых, однако тогда ходатайство было отклонено.

Президиум Верховного суда РФ 16 ноября 2016 года по представлению председателя ВС РФ о возобновлении производства по делу в связи с решением Европейского суда по правам человека отменил приговор Навальному и Офицерову. Ранее они были осужденным на пять и четыре года соответственно за хищение средств в особо крупном размере Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) «Кировлес» путем растраты (часть 4 статьи 160 УК РФ).

В итоге новое рассмотрение дела началось в Ленинском районном суде Кирова 5 декабря 2016 года.

Первое решение суда.

Ранее приговор по делу «Кировлеса» Навальному и Офицерову был вынесен Ленинским судом в Кирове 18 июля 2013 года. Суд установил, что фигурантами было совершено хищение 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей у кировского государственного предприятия.

Навального и Офицерова взяли под стражу в зале суда, однако на следующий день освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Позднее Кировский облсуд изменил приговор осужденным, заменив реальное наказание на условный срок и штраф в 500 тыс. рублей.

В мире23 февраля 2016ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию за «дело Кировлеса’Читать подробнее.

Ранее по данному делу в особом порядке был осужден по той же статье заключивший сделку со следствием экс-гендиректор «Кировлеса» В. Опалев, который дал показания против Навального и Офицерова как на следствии, так и в суде, а вынесенный ему приговор зафиксировал сам факт хищения по обстоятельствам дела против оппозиционера и бизнесмена.

Решение ЕСПЧ.

Защита Навального и Офицерова обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство, который в опубликованном 23 февраля решении встал на сторону заявителей.

ЕСПЧ постановил, что российские суды признали А. Навального и П. Офицерова виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности, «иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых».

Позднее ЕСПЧ отказался рассматривать апелляцию РФ на это решение. Также он постановил, что Россия обязана выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 тыс. евро.