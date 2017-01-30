В Воронежской области на месте пожара нашли тела 3 человек

Спасатели нашли тела трех человек в жилом доме. Расположенном в хуторе Труд Острогожского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в службе спасения 112 в понедельник, 30 января. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в жилом доме 6×9 на улице Школьная в 8:34. На месте работали три пожарных расчета. Огонь потушили только через час — за это время он успел повредить дом по всей площади. По данным очевидцев, в доме жили арендаторы, он не отапливался. Очевидцы предположили, что к трагедии могло привести неправильное обращение с нагревательными приборами.

Корреспонденты РИА «Воронеж» уточняют у спасателей информацию о погибших.