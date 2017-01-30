В Чадыр-Лунге грабители ворвались в дом и забрали 800 леев

Помимо потерпевшей в доме находились трое детей, которых злоумышленники заперли в пустой комнате.

Инцидент произошёл минувшим вечером. Ведётся следствие. Также в прошлые выходные двое грабителей ворвались в дом жительницы села Гангура Яловенского района. Они избили женщину и прихватили с собой мобильный телефон и тысячу леев.

Еще двое предполагаемых грабителей хотели забраться в дом в Каушанах. Их заметил сын хозяев и напугал, выстрелив из ружья. Одного из подозреваемых задержали, второй успел скрыться до приезда полиции.