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13:51 (мск), источник: Publika.md

В Чадыр-Лунге грабители ворвались в дом и забрали 800 леев

Трое неизвестных ворвались в дом к жительнице Чадыр-Лунги, и угрожая женщине расправой, забрали 800 леев.

Источник: Publika.md

Помимо потерпевшей в доме находились трое детей, которых злоумышленники заперли в пустой комнате.

Инцидент произошёл минувшим вечером. Ведётся следствие. Также в прошлые выходные двое грабителей ворвались в дом жительницы села Гангура Яловенского района. Они избили женщину и прихватили с собой мобильный телефон и тысячу леев.

Еще двое предполагаемых грабителей хотели забраться в дом в Каушанах. Их заметил сын хозяев и напугал, выстрелив из ружья. Одного из подозреваемых задержали, второй успел скрыться до приезда полиции.

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