В Чадыр-Лунге грабители ворвались в дом и забрали 800 леев
Трое неизвестных ворвались в дом к жительнице
Трое неизвестных ворвались в дом к жительнице
Помимо потерпевшей в доме находились трое детей, которых злоумышленники заперли в пустой комнате.
Инцидент произошёл минувшим вечером. Ведётся следствие. Также в прошлые выходные двое грабителей ворвались в дом жительницы села Гангура Яловенского района. Они избили женщину и прихватили с собой мобильный телефон и тысячу леев.
Еще двое предполагаемых грабителей хотели забраться в дом в Каушанах. Их заметил сын хозяев и напугал, выстрелив из ружья. Одного из подозреваемых задержали, второй успел скрыться до приезда полиции.