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13:48 (мск), источник: Интерфакс

Бытовой газ взорвался в башкирской пятиэтажке

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Один человек погиб, один пострадал в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в башкирском городе Белорецке, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Источник: Reuters

«В 12.08 поступило сообщение о взрыве бытового газа в 5-этажном доме в городе Белорецке по улице Федора Алексеева. Есть один погибший и один пострадавший», — сказал сотрудник пресс-службы.

Начата доследственная проверка.

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