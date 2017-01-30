Бытовой газ взорвался в башкирской пятиэтажке
Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Один человек погиб, один пострадал в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в башкирском городе Белорецке, сообщили агентству «Интерфакс» в
Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Один человек погиб, один пострадал в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в башкирском городе Белорецке, сообщили агентству «Интерфакс» в
«В 12.08 поступило сообщение о взрыве бытового газа в 5-этажном доме в городе Белорецке по улице Федора Алексеева. Есть один погибший и один пострадавший», — сказал сотрудник
Начата доследственная проверка.