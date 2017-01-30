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14:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дело о ДТП с 11-ю жертвами дошло до суда

Предполагаемый виновник аварии погиб.

Сотрудники следственных органов направили в суд уголовное дело о ДТП на трассе М-53 в Красноярском крае, жертвами которого стали 11 человек.

Авария произошла утром 22 июля 2015 года на трассе в Козульском районе. Столкнулись грузовик Mercedes-Benz и рейсовый автобус Hyndai. Погибли оба водителя, а также 9 пассажиров автобуса, еще 44 человека получили травмы.

«В ходе проведенного расследования, на основании показаний многочисленных свидетелей и очевидцев произошедшего, проведенных технических экспертиз, удалось доказать вину водителя грузового автомобиля в совершении данного дорожно-транспортного происшествия, повлекшего такие серьезные последствия. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд», — пояснили в пресс-службе полиции.

В ведомстве уточняют, что предполагаемый виновник погиб. Если суд подтвердит вину, то потерпевшие получат возможность взыскать компенсацию и возместить ущерб за счет его работодателя.

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