Дело о ДТП с 11-ю жертвами дошло до суда
Предполагаемый виновник аварии погиб.
Предполагаемый виновник аварии погиб.
Сотрудники следственных органов направили в суд уголовное дело о ДТП на трассе М-53 в Красноярском крае, жертвами которого стали 11 человек.
Авария произошла утром 22 июля 2015 года на трассе в Козульском районе. Столкнулись грузовик
«В ходе проведенного расследования, на основании показаний многочисленных свидетелей и очевидцев произошедшего, проведенных технических экспертиз, удалось доказать вину водителя грузового автомобиля в совершении данного
В ведомстве уточняют, что предполагаемый виновник погиб. Если суд подтвердит вину, то потерпевшие получат возможность взыскать компенсацию и возместить ущерб за счет его работодателя.