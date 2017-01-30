Бездомные устроили пожар в подъезде дома на Высоцкого

Пожар разгорелся на лестничной клетке 6 этажа. Загорелись двери лифта и одной из квартир, а также электрощит.

Прибывшие на место сотрудники МЧС отключили электропитание в подъезде и эвакуировали всех жильцов, в том числе двух бездомных.

Одного из них пожарные успели спасти из огня, он получил ожоги 3-й степени. Его доставили в больницу. Со вторым бездомным в данный момент разбирается полиция.

По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.