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14:07 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Бездомные устроили пожар в подъезде дома на Высоцкого

Двое бездомных стали виновниками пожара в подъезде многоэтажного дома на улице Высоцкого в Екатеринбурге.

Источник: Вести - Екатеринбург

Пожар разгорелся на лестничной клетке 6 этажа. Загорелись двери лифта и одной из квартир, а также электрощит.

Прибывшие на место сотрудники МЧС отключили электропитание в подъезде и эвакуировали всех жильцов, в том числе двух бездомных.

Одного из них пожарные успели спасти из огня, он получил ожоги 3-й степени. Его доставили в больницу. Со вторым бездомным в данный момент разбирается полиция.

По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

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