Бездомные устроили пожар в подъезде дома на Высоцкого
Двое бездомных стали виновниками пожара в подъезде многоэтажного дома на улице Высоцкого в Екатеринбурге.
Двое бездомных стали виновниками пожара в подъезде многоэтажного дома на улице Высоцкого в Екатеринбурге.
Пожар разгорелся на лестничной клетке 6 этажа. Загорелись двери лифта и одной из квартир, а также электрощит.
Прибывшие на место сотрудники МЧС отключили электропитание в подъезде и эвакуировали всех жильцов, в том числе двух бездомных.
Одного из них пожарные успели спасти из огня, он получил ожоги 3-й степени. Его доставили в больницу. Со вторым бездомным в данный момент разбирается полиция.
По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.