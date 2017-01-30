Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
Изучив "черный ящик", эксперты назвали причину крушения Ту-154
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
СМИ: 40-летняя Елена Ваенга решила начать новую жизнь
Поклонники осудили жену Газманова за внешний вид
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Femen объявили о распаде движения
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Вода затопила дорогу на улице Лазурной в Новосибирске

Заплыв по проезжей части. На улице Лазурной в Новосибирске сегодня сильнейший поток воды парализовал движение автомобилей.

Источник: Вести - Новосибирск

По словам очевидцев, вода хлынула из-под земли и стекала в низинную часть улицы. Некоторым водителям не без труда, но все же удавалось преодолеть дорожное озеро.

Разлив форсировали маршрутки, газели. А вот таксисту — не повезло — заглох. Посреди лужи. К счастью, бедолаге помогли выбраться. По предварительным данным, вода на проезжую часть хлынула из-за порыва пластиковой трубы. Специалисты «Горводоканала» выехали на место.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Следователи выясняют причины гибели 4-летней девочки в инфекционной больнице
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь