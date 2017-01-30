Вода затопила дорогу на улице Лазурной в Новосибирске

По словам очевидцев, вода хлынула из-под земли и стекала в низинную часть улицы. Некоторым водителям не без труда, но все же удавалось преодолеть дорожное озеро.

Разлив форсировали маршрутки, газели. А вот таксисту — не повезло — заглох. Посреди лужи. К счастью, бедолаге помогли выбраться. По предварительным данным, вода на проезжую часть хлынула из-за порыва пластиковой трубы. Специалисты «Горводоканала» выехали на место.