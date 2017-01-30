Вода затопила дорогу на улице Лазурной в Новосибирске
Заплыв по проезжей части. На улице Лазурной в Новосибирске сегодня сильнейший поток воды парализовал движение автомобилей.
Заплыв по проезжей части. На улице Лазурной в Новосибирске сегодня сильнейший поток воды парализовал движение автомобилей.
По словам очевидцев, вода хлынула
Разлив форсировали маршрутки, газели. А вот таксисту — не повезло — заглох. Посреди лужи. К счастью, бедолаге помогли выбраться. По предварительным данным, вода на проезжую часть хлынула