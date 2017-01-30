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14:17 (мск), источник: Новости Перми

Прикамец осужден за серийные кражи автомобильных аккумуляторов

На счету 35-летнего жителя Кудымкара три эпизода кражи. С августа по октябрь 2016 года он своровал аккумуляторные батареи с грузовиков в Юсьвенском районе.

Сотрудниками полиции установлено, что прикамец похищал аккумуляторные батареи с автомобилей марки КАМАЗ и МАЗ. Общий материальный ущерб составил 90 тысяч рублей. Украденное он продавал.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Суд с учётом не отбытой части по ранее вынесенному приговору назначил гражданину наказание в виде двух лет шести месяцев 10 дней лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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