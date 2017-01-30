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13:59 (мск), источник: "Российская газета"

В Башкирии обнаружили подпольные центры лечения наркоманов

В Кушнаренковском районе Башкирии в поле зрения правоохранительных органов попали два реабилитационных центра для наркоманов.

Как выяснили оперативники, здесь насильно в течение года удерживали 15 человек. Среди них были жители не только Башкирии, но и других регионов России.

— В реабилитационные центры страдающие наркоманией были доставлены обманом. Здесь их постоянно обливали холодной водой, лишали сна и пищи. По материалам подразделения полиции возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления, а также круг лиц, причастных к нему, — рассказали в следственном управлении СК РФ по РБ.

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