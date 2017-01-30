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14:18 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже в аварию попали мусоровоз, автобус и две легковушки

Воронежцы выложили фотографии с места аварии, произошедшей на улице 9 Января сегодня около 12 часов дня. В ДТП попали четыре машины.

По словам воронежцев, авария произошла на светофоре возле остановки «Пивзавод». По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель «Деу Нексии», врезавшись в мусоровоз. Иномарка оказалась зажата между ПАЗиком и коммунальной техникой. Впереди автомобилисты увидели «Рено Логан» с разбитой задней частью. Пока неизвестно, есть ли в результате случившегося пострадавшие.

Отметим, что из-за массового ДТП на улице Машиностроителей образовалась полукилометровая пробка. Автомобилисты едут со скоростью 5 км/ч со стороны улицы Керамической в сторону 9 Января.

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