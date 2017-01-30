В Воронеже в аварию попали мусоровоз, автобус и две легковушки

По словам воронежцев, авария произошла на светофоре возле остановки «Пивзавод». По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель «Деу Нексии», врезавшись в мусоровоз. Иномарка оказалась зажата между ПАЗиком и коммунальной техникой. Впереди автомобилисты увидели «Рено Логан» с разбитой задней частью. Пока неизвестно, есть ли в результате случившегося пострадавшие.