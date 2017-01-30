Появились фото с места ДТП у реки, в котором погиб ребенок

Нижний Новгород, 30 января — АиФ-НН. Опубликованы фотографии с места ДТП у реки Маза в Лысковском районе, в котором погиб ребенок, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла ночью 29 января на 1 км грунтовой дороги Бор — Сельская Маза. По предварительным данным, 35-летний водитель, двигаясь по мосту на автомобиле «ГАЗ 67», не справился с управлением и вылетел с переправы в реку. В результате ДТП погиб 14-летний мальчик.

После того, как машину извлекли из водоема и осмотрели, выяснилось, что автомобиль не соответствовал требованиям, так как на передней и задней оси были установлены шины с различным рисунком протектора, а само транспортное средство не было оборудовано ремнями безопасности. Предположительно, водитель находился в состоянии опьянения.

В салоне авто находились три пассажира, одному из них выжить после такой экстремальной поездки не удалось. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.