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14:35 (мск), источник: dostup1.ru

Осужден челябинец, сбежавший из Белоруссии после группового убийства

После года скитаний, парень попался на квартирной краже.

Житель Челябинска, год скрывавшийся после убийства, совершенного в Белоруссии, приговорен к колонии строгого режима на родине — присяжные сочли, что 21-летний парень снисхождения не заслуживает, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В декабре 2014 года в Белоруссии молодой человек вместе с друзьями насмерть забил злоупотреблявшего спиртным строителя. Парни нагрянули к нему в заброшенный дом и принялись избивать. Потерпевшего били руками, ногами, металлической трубой, роняли на него деревянную дверь. Мужчина скончался на месте. Вскоре его палачей задержали сотрудники правоохранительных органов, однако одному удалось скрыться, и он был объявлен в розыск.

Через год, в декабре 2015 года, молодого человека задержали сотрудники челябинской полиции за квартирную кражу. Парня заключили под стражу. Свою вину он так и не признал. Однако СО по Тракторозаводскому району СУ СКР по Челябинской области было собрано достаточно доказательств его причастности к преступлению. Беглецу было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений.

«Уголовное дело в суде рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт, единогласно признав подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии. Кроме того, по мнению присяжных, снисхождения подсудимый не заслуживает. В судебном заседании молодой человек вину не признал, пояснив что смерть потерпевшего наступила в результате действий его подельников», — рассказала официальный представитель Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Парню назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Ольга Плеханова.

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