Осужден челябинец, сбежавший из Белоруссии после группового убийства
После года скитаний, парень попался на квартирной краже.
После года скитаний, парень попался на квартирной краже.
Житель Челябинска, год скрывавшийся после убийства, совершенного в Белоруссии, приговорен к колонии строгого режима на родине — присяжные сочли, что 21-летний парень снисхождения не заслуживает, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В декабре 2014 года в Белоруссии молодой человек вместе с друзьями насмерть забил злоупотреблявшего спиртным строителя. Парни нагрянули к нему в заброшенный дом и принялись избивать. Потерпевшего били руками, ногами, металлической трубой, роняли на него деревянную дверь. Мужчина скончался на месте. Вскоре его палачей задержали сотрудники правоохранительных органов, однако одному удалось скрыться, и он был объявлен в розыск.
Через год, в декабре 2015 года, молодого человека задержали сотрудники челябинской полиции за квартирную кражу. Парня заключили под стражу. Свою вину он так и не признал. Однако СО по Тракторозаводскому району СУ СКР по Челябинской области было собрано достаточно доказательств его причастности к преступлению. Беглецу было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений.
«Уголовное дело в суде рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт, единогласно признав подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии. Кроме того, по мнению присяжных, снисхождения подсудимый не заслуживает. В судебном заседании молодой человек вину не признал, пояснив что смерть потерпевшего наступила в результате действий его подельников», — рассказала официальный представитель Челябинского областного суда Евгения Нациевская.
Парню назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.
Ольга Плеханова.