На Дону загорелся рейсовый автобус с пассажирами

Инцидент произошел 30 января около 10:00 на трассе М4 «Дон» вблизи города Красный Сулин. В рейсовом автобусе Scania, который следовал из Белой Калитвы в Ейск, произошло возгорание. В момент ЧП в салоне находилось 22 пассажира.



«Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. После того, как водитель увидел дым, он остановил автобус и воспользовался огнетушителем. В результате пожара полностью выгорел моторный отсек», — сообщает «Ерш. Красный Сулин».

В результате ЧП никто не пострадал, всех пассажиров пересадили в рейсовые автобусы до Ростова-на-Дону. По факту проводится проверка.