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14:13 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону загорелся рейсовый автобус с пассажирами

В Ростовской области на трассе М4 «Дон» в рейсовом автобусе, следовавшем в Ейск, произошло возгорание. Никто не пострадал.

Инцидент произошел 30 января около 10:00 на трассе М4 «Дон» вблизи города Красный Сулин. В рейсовом автобусе Scania, который следовал из Белой Калитвы в Ейск, произошло возгорание. В момент ЧП в салоне находилось 22 пассажира.

«Возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. После того, как водитель увидел дым, он остановил автобус и воспользовался огнетушителем. В результате пожара полностью выгорел моторный отсек», — сообщает «Ерш. Красный Сулин».

В результате ЧП никто не пострадал, всех пассажиров пересадили в рейсовые автобусы до Ростова-на-Дону. По факту проводится проверка.

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