Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме в Башкирии

УФА, 30 января. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Следователи проводят проверку по факту взрыва газа в башкирском Белорецке, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Светлана Абрамова.

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«В правоохранительные органы республики днем 30 января поступило сообщение о вспышке бытового газа в одной из квартир на втором этаже жилого дома на улице Алексеева города Белорецка. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — сказала собеседница агентства.

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По данным следствия, ЧП произошло в понедельник в одной из квартир пятиэтажного дома. В результате 56-летний хозяин квартиры был госпитализирован, а его 27-летняя дочь погибла.

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