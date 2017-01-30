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15:57 (мск), источник: ТАСС

Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме в Башкирии

ЧП произошло в одной из квартир пятиэтажного дома, в результате 56-летний мужчина был госпитализирован, а его 27-летняя дочь погибла.

УФА, 30 января. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Следователи проводят проверку по факту взрыва газа в башкирском Белорецке, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Светлана Абрамова.

«В правоохранительные органы республики днем 30 января поступило сообщение о вспышке бытового газа в одной из квартир на втором этаже жилого дома на улице Алексеева города Белорецка. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — сказала собеседница агентства.

По данным следствия, ЧП произошло в понедельник в одной из квартир пятиэтажного дома. В результате 56-летний хозяин квартиры был госпитализирован, а его 27-летняя дочь погибла.

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