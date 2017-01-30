Южноуралец отсидит 7,5 лет за кражу животных с пастбищ

Летом 2011 года Миронов в окрестностях деревни Гусары, поселка Бирюковский, села Аминево неоднократно похищал скотину. Он уводил животных в то время, когда они свободно паслись на пастбищах.

Кроме того, он привлек 16-летнего местного жителя в качестве соучастника. Всего они совершили около десятка подобных преступлений, общий ущерб от которых оценивается на сумму более 140 тыс. рублей. Похищенных животных они продавали в Миассе, на территориях Пластовского и Верхнеуральского районов.

Уйский райсуд признал Миронова виновным по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 4 ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний и угроз, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, связанное с вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу).