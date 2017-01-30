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14:47 (мск), источник: Новости Перми

В Чайковском задержанный мужчина напал на следователя

41-летний житель Чайковского обвиняется в применения насилия в отношении представителя власти. Будучи под стражей, он напал и избил следователя полиции.

По данным СУ СКР по Пермскому краю, инцидент произошел 23 сентября 2016 года в помещении следственной комнаты изолятора временного содержания Отдела МВД России по Чайковскому району. Когда полицейский выполнял необходимые работы, заключенный избил его. В итоге следователю были причинены телесные повреждения.

В настоящее уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным городским прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

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В Чайковском задержанный мужчина напал на следователя
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