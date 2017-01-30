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14:29 (мск), источник: Om1.ru

Спецстрой РФ получил еще один штраф за казармы в Светлом

Три казармы в омском 242-м учебном центре ВДВ возвели с нарушениями, но все же разместили в них молодых бойцов.

Источник: Om1.ru

Как ранее сообщал портал Om1.ru, 120-й отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ проверил деятельность Управления заказчика капитального строительства Минобороны РФ, куратора строительства быстровозводимого городка блочно-модульного типа на территории военного городка № 35 (или иначе — омского учебного центра) для постоянного проживания вместо обрушившейся казармы.

Работы вело Главное управление специального строительства по территории центрального федерального округа при федеральном агентстве специального строительства, а именно — проектный офис СМУ N 916 ФГУП «ГУССТ N9 при Спецстрое России».

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Проверка выявила ряд нарушений, в том числе отсутствие разрешения на строительство, утвержденной проектной документации, положительного заключения госэкспертизы, освидетельствования отдельных видов работ, строительного контроля с фиксацией замечаний в журналы, и надзорное ведомство выдало предписание на их устранение. Тем не менее повторная проверка показала, что ситуация не стала лучше. И заказчика, и Спецстрой Арбитражный суд Омской области оштрафовал на 50 тысяч рублей каждого.

Помимо этого, 25 января та же инстанция вынесла еще одно решение не в пользу Спецстроя — оштрафовать на 60 тысяч рублей. Стройнадзор выдал организации предписание, состоявшее из двух десятков пунктов, которые не были выполнены. Среди них, к примеру: отсутствие утвержденного проекта, исполнительной документации, системы вытяжной противодымной вентиляции, строительного контроля, контроля качества материалов, уменьшенная ширина всех эвакуационных выходов.

 — Работы полностью осуществлялись в отсутствие государственного строительного надзора, а также в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации до 27.04.2016, — говорится в решении суда. — В настоящее время здания трех казарм эксплуатируется без разрешения на ввод в эксплуатацию и заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации и технических регламентов.

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Решение еще может быть обжаловано. Что касается заказчика, то в отношении него тоже рассматривается еще один иск стройнадзора.

Напомним, поздно вечером 12 июля 2015 года в Светлом обрушились перекрытия в одной из казарм. Под завалами погибли 23 солдата-срочника, еще один военнослужащий скончался в больнице 15 июля от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 292 УК РФ «Халатность», которое до сих пор не закрыто, были задержаны начальник учебного центра Олег Пономарев и директор фирмы, выполнявшей ремонтные работы, Александр Дорофеев. Причинами трагедии назывались некачественная постройка здания в 1975 году и некачественный ремонт в 2013-м.

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