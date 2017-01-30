Спецстрой РФ получил еще один штраф за казармы в Светлом

Работы вело Главное управление специального строительства по территории центрального федерального округа при федеральном агентстве специального строительства, а именно — проектный офис СМУ N 916 ФГУП «ГУССТ N9 при Спецстрое России».

Проверка выявила ряд нарушений, в том числе отсутствие разрешения на строительство, утвержденной проектной документации, положительного заключения госэкспертизы, освидетельствования отдельных видов работ, строительного контроля с фиксацией замечаний в журналы, и надзорное ведомство выдало предписание на их устранение. Тем не менее повторная проверка показала, что ситуация не стала лучше. И заказчика, и Спецстрой Арбитражный суд Омской области оштрафовал на 50 тысяч рублей каждого.

Помимо этого, 25 января та же инстанция вынесла еще одно решение не в пользу Спецстроя — оштрафовать на 60 тысяч рублей. Стройнадзор выдал организации предписание, состоявшее из двух десятков пунктов, которые не были выполнены. Среди них, к примеру: отсутствие утвержденного проекта, исполнительной документации, системы вытяжной противодымной вентиляции, строительного контроля, контроля качества материалов, уменьшенная ширина всех эвакуационных выходов.

— Работы полностью осуществлялись в отсутствие государственного строительного надзора, а также в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации до 27.04.2016, — говорится в решении суда. — В настоящее время здания трех казарм эксплуатируется без разрешения на ввод в эксплуатацию и заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации и технических регламентов.