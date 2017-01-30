Спецстрой РФ получил еще один штраф за казармы в Светлом
Три казармы в омском 242-м учебном центре ВДВ возвели с нарушениями, но все же разместили в них молодых бойцов.
Три казармы в омском 242-м учебном центре ВДВ возвели с нарушениями, но все же разместили в них молодых бойцов.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, 120-й отдел государственного
Работы вело Главное управление специального строительства по территории центрального федерального округа при федеральном агентстве специального строительства, а именно — проектный офис СМУ N 916 ФГУП «ГУССТ N9 при Спецстрое России».
Проверка выявила ряд нарушений, в том числе отсутствие разрешения на строительство, утвержденной проектной документации, положительного заключения госэкспертизы, освидетельствования отдельных видов работ, строительного контроля с фиксацией замечаний в журналы, и надзорное ведомство выдало предписание на их устранение. Тем не менее повторная проверка показала, что ситуация не стала лучше. И заказчика, и Спецстрой Арбитражный суд Омской области оштрафовал на 50 тысяч рублей каждого.
Помимо этого, 25 января та же инстанция вынесла еще одно решение не в пользу Спецстроя — оштрафовать на 60 тысяч рублей. Стройнадзор выдал организации предписание, состоявшее из двух десятков пунктов, которые не были выполнены. Среди них, к примеру: отсутствие утвержденного проекта, исполнительной документации, системы вытяжной противодымной вентиляции, строительного контроля, контроля качества материалов, уменьшенная ширина всех эвакуационных выходов.
— Работы полностью осуществлялись в отсутствие государственного строительного надзора, а также в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации до 27.04.2016, — говорится в решении суда. — В настоящее время здания трех казарм эксплуатируется без разрешения на ввод в эксплуатацию и заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации и технических регламентов.
Решение еще может быть обжаловано. Что касается заказчика, то в отношении него тоже рассматривается еще один иск стройнадзора.
Напомним, поздно вечером 12 июля 2015 года в Светлом обрушились перекрытия в одной из казарм. Под завалами погибли 23