Ситуация в районе Авдеевки сейчас сложная, — Мотузяник
Об этом спикер МОУ по делам АТО Александр Мотузяник заявил на брифинге, который транслировал «112 Украина».
Об этом спикер МОУ по делам АТО Александр Мотузяник заявил на брифинге, который транслировал «112 Украина».
Ситуация в районе Авдеевки сейчас сложная. Бой за Авдеевскую промзону вчера продолжался непрерывно в течение 19 часов. При этом, по подсчетам Генштаба, было выпущено несколько сотен снарядов и мин. Боевые действия до сих пор не завершились. Об этом сообщает спикер МОУ по делам АТО Александр Мотузяник.
«По состоянию и на сейчас ситуация по Авдеевской промзоне сложная. Враг продолжает обстреливать наши позиции с использованием тяжелой артиллерии и минометов. Однако наши военнослужащие находятся на своих позициях и готовы дать врагу отпор», — сообщил Мотузяник.