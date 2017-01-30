Ситуация в районе Авдеевки сейчас сложная, — Мотузяник

Ситуация в районе Авдеевки сейчас сложная. Бой за Авдеевскую промзону вчера продолжался непрерывно в течение 19 часов. При этом, по подсчетам Генштаба, было выпущено несколько сотен снарядов и мин. Боевые действия до сих пор не завершились. Об этом сообщает спикер МОУ по делам АТО Александр Мотузяник.

«По состоянию и на сейчас ситуация по Авдеевской промзоне сложная. Враг продолжает обстреливать наши позиции с использованием тяжелой артиллерии и минометов. Однако наши военнослужащие находятся на своих позициях и готовы дать врагу отпор», — сообщил Мотузяник.