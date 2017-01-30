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14:58 (мск), источник: Uralpress.ru

В квартире челябинца, угрожавшего взорвать дом на ЧТЗ, нашли обрез и патроны

В отношении мужчины, угрожавшего взорвать дом в Тракторозаводском районе Челябинска муляжом гранаты, возбуждено уголовное дело. В квартире переполошившего оперативников челябинца ко всему прочему нашли обрез и патроны.

«После случившегося в ходе досмотра квартиры мужчины полицейские обнаружили обрез охотничьего ружья и два патрона 12-го калибра», — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области Ольга Штерк.

Мужчине вменяют две статьи: «Угроза применение насилия в отношении представителя власти» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».

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«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый арестован в административном порядке. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — поясняет руководитель пресс-службы СУ СКР региона Владимир Шишков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 27 января во время проведения оперативных действий по адресу подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств мужчины он стал угрожать стражам порядка взрывом предметом, похожим на гранату. На место выезжали все оперативные службы города. Жильцы подъезда дома по улице Марченко 37 были эвакуированы, территория оцеплена.

В процессе переговоров мужчина передал переполошивший всех предмет — он оказался муляжом гранаты Ф-1.

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