В Омске на очистных сооружениях из воды выловили труп

Сегодня ночью, около полуночи на улице Енисейская было найдено тело человека. Труп мужчины находился в водах очистных сооружений. На вид погибшему было около 65−70 лет, личность некоторое время оставалась неизвестной.

Изначально предполагалось, что кто-то намеренно закинул труп в емкости с водой, чтобы скрыть следы преступлений. Однако вскоре Следственный комитет по Омской области отмел эту версию.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

— На теле мужчины не было найдено никаких признаков насильственной смерти. Личность умершего мужчины удалось установить.

Погибший оказался бездомным. Пока неизвестно, как именно бомж мог оказаться в очистных сооружениях, ведь бездомным там нечем поживиться.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины. Причина гибели устанавливается.