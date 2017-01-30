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14:59 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на очистных сооружениях из воды выловили труп

Сперва погибшего приняли за жертву убийства, однако вскоре стало ясно, что смерть не криминального характера.

Сегодня ночью, около полуночи на улице Енисейская было найдено тело человека. Труп мужчины находился в водах очистных сооружений. На вид погибшему было около 65−70 лет, личность некоторое время оставалась неизвестной.

Изначально предполагалось, что кто-то намеренно закинул труп в емкости с водой, чтобы скрыть следы преступлений. Однако вскоре Следственный комитет по Омской области отмел эту версию.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

— На теле мужчины не было найдено никаких признаков насильственной смерти. Личность умершего мужчины удалось установить.

Погибший оказался бездомным. Пока неизвестно, как именно бомж мог оказаться в очистных сооружениях, ведь бездомным там нечем поживиться.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины. Причина гибели устанавливается.

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