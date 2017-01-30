СК назвал предварительную причину пожара с 3 жертвами в Воронежской области

Следователи начали доследственную проверку по факту пожара с тремя погибшими мужчинами в хуторе Труд Острогожского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе СУ СКР по региону в понедельник, 30 января. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи. Точную причинуЧП и смерти людей помогут установить судебные экспертизы.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия и начали опрашивать соседей. По итогам проверки примут процессуальное решение.