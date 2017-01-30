СК назвал предварительную причину пожара с 3 жертвами в Воронежской области
К трагедии могло привести нарушение правил эксплуатации печи.
К трагедии могло привести нарушение правил эксплуатации печи.
Следователи начали доследственную проверку по факту пожара с тремя погибшими мужчинами в хуторе Труд Острогожского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Сотрудники СК осмотрели место происшествия и начали опрашивать соседей. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Тела трех мужчин нашли утром в горящем доме на улице Школьная. По данным