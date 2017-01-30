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14:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

СК назвал предварительную причину пожара с 3 жертвами в Воронежской области

К трагедии могло привести нарушение правил эксплуатации печи.

Источник: РИА "Воронеж"

Следователи начали доследственную проверку по факту пожара с тремя погибшими мужчинами в хуторе Труд Острогожского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе СУ СКР по региону в понедельник, 30 января. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи. Точную причинуЧП и смерти людей помогут установить судебные экспертизы.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия и начали опрашивать соседей. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Тела трех мужчин нашли утром в горящем доме на улице Школьная. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, одному из погибших было 42 года, другому 46 лет, третьего не опознали. Дом сдавался в аренду и не отапливался, сообщила служба спасения 112 со ссылкой на очевидцев. Свидетели ЧП предположили, что к трагедии привело неправильное обращение с нагревательными приборами,

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