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14:52 (мск), источник: Tengrinews

В «Эйр Астане» объяснили вынужденную посадку самолета в Москве

29 января во время выполнения рейса КС 922 по маршруту Франкфурт — Астана одному пассажиру на борту стало плохо.

Источник: Tengrinews

В компании «Эйр Астана» прокомментировали ситуацию с вынужденной посадкой их самолета, направлявшегося из Франкфурта в Астану, в аэропорту Домодедово в Москве, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказал менеджер по корпоративным коммуникациям компании Тлек Абдрахимов, посадку лайнер совершил из-за плохого самочувствия пассажира на борту.

«29 января во время выполнения рейса КС 922 по маршруту Франкфурт — Астана одному пассажиру на борту стало плохо. Он жаловался на боли в груди. Экипаж связался с компанией Medlink, оказывающей консультационные услуги авиакомпаниям по предоставлению первой медицинской помощи. По рекомендации врача экипаж дал соответствующие лекарства пассажиру. Несмотря на принятые меры, симптомы у пассажира не прекратились, и после консультаций с доктором командир воздушного судна принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту — Домодедово», — отметил он.

Абдрахимов добавил, что по приземлении борта в аэропорт бригада врачей осмотрела пассажира и дала ему медицинские препараты. После этого пассажиру разрешили продолжить полет.

«Из Москвы в Астану все время полета с пассажиром находился бортпроводник. В Астану пассажир вместе с другими был благополучно доставлен сегодня, 30 января», — заключил менеджер.

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