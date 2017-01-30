За убийство женщины пермяк проведет в колонии 10 лет

По информации Следственного комитета, сперва мужчина и его жертва были в квартире своего знакомого и употребляли спиртное. Потом между ними возникла ссора. Мужчина нанес удар ножом в грудь 36-летней женщине.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.