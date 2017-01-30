Появилось видео из центров в Башкирии, где в плену держали почти 20 человек
Появилось видео из центров реабилитации в Башкирии, где в плену содержали почти 20 человек.
Появилось видео из центров реабилитации в Башкирии, где в плену содержали почти 20 человек.
На кадрах видно, в каких условиях жили люди, которых, по версии следствия, насильно удерживали в
В распоряжении «Вестей» оказалось оперативное видео из реабилитационных центров в Башкирии, где, по версии следствия, насильно удерживались около 20 человек.
Как видно на кадрах, людей держали в деревянном здании с зарешеченными окнами, ели они за общим столом. По предварительной оперативной информации, «пациентов» здесь насильно удерживали на местах, лишали еды за непослушание, обливали водой и не давали спать.
Напомним, как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, пострадавшими были написали заявления о похищении. В ходе обысков были найдены наручники, биты, боксерские перчатки и другие предметы. По данному факту СУ СКР по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по п."а, ж ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». — Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления, — прокомментировали в