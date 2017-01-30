Появилось видео из центров в Башкирии, где в плену держали почти 20 человек

На кадрах видно, в каких условиях жили люди, которых, по версии следствия, насильно удерживали в псевдо-реабилитационных учреждениях.

В распоряжении «Вестей» оказалось оперативное видео из реабилитационных центров в Башкирии, где, по версии следствия, насильно удерживались около 20 человек.

Как видно на кадрах, людей держали в деревянном здании с зарешеченными окнами, ели они за общим столом. По предварительной оперативной информации, «пациентов» здесь насильно удерживали на местах, лишали еды за непослушание, обливали водой и не давали спать.