В частных детсадах «забывали» справки об отсутствии судимости

По результатам проверок прокуратура выявляла многочисленные нарушения, в том числе в виде принудительного сбора «благотворительных пожертвований» с родителей.

Напомним, такие нарушения нашли и в детском саду № 1 в Крутых Ключах. В январе 2017 г. в отношении заведующей Натальи Петровой возбудили два административных дела за то, что в ее учреждении с родителей собирали деньги за охрану и «Соляную комнату», последняя, кстати, располагалась в детском саду, не оплачивая аренду.

«Мы нашли нарушения, остальное, в том числе вопрос увольнения или привлечения к дисциплинарной ответственности — в компетенции работодателя, то есть городского департамента образования», — прокомментировал ситуацию начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Сергей Курьянов.

Что касается закупок, то в этой сфере нашли нарушения при проведении так называемых аварийных ремонтов: когда под видом срочных работ проводили не только аварийный ремонт, но и приводили в порядок остальные помещения, но уже без торгов.

«Не секрет, что у нас остро стоит проблема обеспечения местами в детсадах в больших городах — Самаре и Тольятти. Указом президента местами должны быть обеспечены дети от трех до семи лет. Но эту проблему в итоге решили за счет ущемления прав детей до трех лет, “подняв” возраст приема в муниципальные детсады, — обозначил еще одну проблему Сергей Курьянов. — В итоге стало больше частных детских садов, куда можно отдать ребенка до трех лет. А частные детсады выпадали из сферы прокурорского надзора, потому что это юридические лица».

Но в 2016 г. прокуратура все же провела масштабную проверку, которая выявила нарушения, связанные с обеспечением питанием детей, квалификацией сотрудников, которые не предоставляли справки о наличии или отсутствии судимостей, а также с использованием не по назначению бюджетных средств.

Огромные деньги выделялись частным детсадам, потому что они фактически выполняли социально значимый проект. Однако не все учреждения смогли отчитаться за субсидии: кое-где они просто пропали, в связи с этим сейчас расследуется два уголовных дела.

В прокуратуре подчеркнули: перед ними не стояла задача закрыть частные детсады, они объективно нужны в наше время. Однако необходимо, чтобы там соблюдались те же правила, что и в муниципальных учреждениях, ведь родители готовы платить им немалые деньги, потому что уверены, что там лучше. Пусть так и будет.