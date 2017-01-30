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15:37 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани начался суд над Рамилем Ибрагимовым, одобрившим теракт в США

Казанский военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 35-летнего Рамиля Ибрагимова, одобрившего теракт в Орландо летом 2016 года.

Его обвиняют в «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма». Ибрагимов вину не признает.

Напомним, после теракта в ночном клубе Орландо, бывший директор IT-парка Набережных Челнов Рамиль Ибрагимов на своей станице в Instagram написал, что «союз молодых лидеров инноваций искренне поддерживает эту убедительную акцию». Этот пост вызвал широкий общественный резонанс. Прокуратура провела проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Наказание по этой статье предполагает штраф до 500 тыс. рублей, либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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