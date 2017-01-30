В Казани начался суд над Рамилем Ибрагимовым, одобрившим теракт в США
Казанский военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 35-летнего Рамиля Ибрагимова, одобрившего теракт в Орландо летом 2016 года.
Казанский военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 35-летнего Рамиля Ибрагимова, одобрившего теракт в Орландо летом 2016 года.
Его обвиняют в «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма». Ибрагимов вину не признает.
Напомним, после теракта в ночном клубе Орландо, бывший директор