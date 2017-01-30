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17:28 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Возле гипермаркета в Тимашевске с рельсов сошел тепловоз

Около одного из гипермаркетов Тимашевска с рельсов сошел локомотив.

По предварительным данным, при выполнении маневра машинист не справился с управлением: у тепловоза не сработали тормоза в автоматическом режиме.

Известно, что поезд около 50 метров двигался по наледи на железнодорожном покрытии, а затем сошел с рельсов. В результате машина проехала по земле около восьми метров. К счастью, в ЧП никто не пострадал.

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