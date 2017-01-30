Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
В Киеве начались акции протеста у отделений российских банков
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Нюша поделилась пляжным фото
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Стыдить людей с ожирением вредно для их здоровья
Франция принимает меры по борьбе с ожирением
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
16Femen объявили о распаде движения
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
15:53 (мск), источник: ТАСС

Следствие по делу экс-главы «Башнефти» Рахимова продлено на три месяца

УФА, 30 января. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Срок следствия по делу экс-главы «Башнефти» Урала Рахимова продлен на три месяца, до 28 апреля. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС его адвокат Сергей Макаренко.

«Срок следствия по делу продлен на три месяца, о чем нас, защитников, уведомили в устной форме в Следственном комитете России», — сказал он. Предыдущий срок истек 28 января.

По данным следствия, бывший руководитель «Башнефти» совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии

В апреле 2014 года против Рахимова было возбуждено дело по статьям УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Легализация незаконно полученных денежных средств». Обвинения были предъявлены заочно, в ноябре 2014 года Рахимов дал показания по делу, находясь за рубежом. Он в письменном виде ответил на вопросы следователя, рассказав о своих функциях во время приватизации и продажи предприятий башкирского ТЭК.

По данным следствия, бывший руководитель «Башнефти» совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии. Используя служебное положение отца, экс-главы Башкирии Муртазы Рахимова, он организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ общей стоимостью более 130 млрд рублей, получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению. Далее Урал Рахимов обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно — реализацию пакетов акций в ОАО АФК «Система» и другим юридическим лицам на общую сумму более 2,5 млрд долларов.

В настоящее время Рахимов находится в Австрии, ранее суд в Вене отказал в его экстрадиции в Россию.

В конце октября 2014 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате акций «Башнефти» государству. Суд признал, что серия приватизационных сделок, по итогам которой предприятия башкирского ТЭК перешли в собственность Урала Рахимова, прошла с нарушениями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скворцова: антитабачная концепция не предполагает ограничения продажи табака
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
В Финляндии загорелся химический завод
Спорт
Россия завоевала 13 медалей на чемпионате Европы по биатлону На чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруе сборная России одержала убедительную победу, а главными героями стали Иван Логинов и Ирина Старых
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь