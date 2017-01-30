Следствие по делу экс-главы «Башнефти» Рахимова продлено на три месяца
УФА, 30 января. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Срок следствия по делу
УФА, 30 января. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Срок следствия по делу
«Срок следствия по делу продлен на три месяца, о чем нас, защитников, уведомили в устной форме в Следственном комитете России», — сказал он. Предыдущий срок истек 28 января.
По данным следствия, бывший руководитель «Башнефти» совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии
В апреле 2014 года против Рахимова было возбуждено дело по статьям УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Легализация незаконно полученных денежных средств». Обвинения были предъявлены заочно, в ноябре 2014 года Рахимов дал показания по делу, находясь за рубежом. Он в письменном виде ответил на вопросы следователя, рассказав о своих функциях во время приватизации и продажи предприятий башкирского ТЭК.
По данным следствия, бывший руководитель «Башнефти» совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии. Используя служебное положение отца,
В настоящее время Рахимов находится в Австрии, ранее суд в Вене отказал в его экстрадиции в Россию.
В конце октября 2014 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате акций «Башнефти» государству. Суд признал, что серия приватизационных сделок, по итогам которой предприятия башкирского ТЭК перешли в собственность Урала Рахимова, прошла с нарушениями.