В Финляндии загорелся химический завод

Спасатели получили сигнал о возгорании в 5.48 и на 13.00 (14.00 по московскому времени) огонь потушить не удается, сообщает портал телерадиовещания Yle. С огнем борются 30 экипажей, 150 пожарных. Над городом расстилаются черные облака дыма.

Возгорание произошло в заводских электрофильтрах, и огонь быстро распространился по системам вентиляции и коридорам в другие помещения. Тушению мешает сильный ветер. По последним данным, огонь охватил около 2 тыс. кв. м крыши.

«Пожар еще не под контролем, огонь распространился и во внутренние помещения. Пока трудно сказать, когда он будет потушен», — отметил начальник местной службы спасения Петри Валлин.