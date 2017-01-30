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15:30 (мск), источник: Интерфакс

В Финляндии загорелся химический завод

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — На химическом заводе Huntsman Pigmentsi в городе Пори в Финляндии в понедельник утром вспыхнул пожар.

Спасатели получили сигнал о возгорании в 5.48 и на 13.00 (14.00 по московскому времени) огонь потушить не удается, сообщает портал телерадиовещания Yle. С огнем борются 30 экипажей, 150 пожарных. Над городом расстилаются черные облака дыма.

Возгорание произошло в заводских электрофильтрах, и огонь быстро распространился по системам вентиляции и коридорам в другие помещения. Тушению мешает сильный ветер. По последним данным, огонь охватил около 2 тыс. кв. м крыши.

«Пожар еще не под контролем, огонь распространился и во внутренние помещения. Пока трудно сказать, когда он будет потушен», — отметил начальник местной службы спасения Петри Валлин.

Как рассказали на заводе, пожар произошел в пересменок, когда ночная смена уже покинула предприятие, а утреннюю смену на рабочие места уже не пустили, и потому из 460 работников никто не пострадал.

На предприятии изготавливают диоксид титана, который используется при производстве красок, бумаги, пластмасс.

Комментарии
1
Лото Русское
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