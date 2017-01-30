В ДТП с маршруткой на Среднем Урале пострадали два ребенка

Утром 30 января 2017 года на третьем километре автодороги Асбест — Красноармейский женщина за рулем ВАЗ -2114 наехала на стоящую на краю проезжей части «Газель».

В результате ДТП сыновья автоледи 7 и 8 лет получили сотрясение мозга и ушибы брюшной полости, а их мать — травмы головы. Все трое были доставлены в горбольницу, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторы установили, что маршрутная «Газель» сломалась по дороге, а ее водитель в темное время суток принялся чинить машину, не выставив знак аварийной остановки и не включив аварийную сигнализацию.

Кроме того оказалось, что дети получили серьезные травмы живота, так как сидели на обычных диванных подушках и были пристегнуты адаптерами ремней безопасности.