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15:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе раскрыто разбойное нападение на цветочный магазин

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Вооруженные травматическим пистолетом уфимцы ограбили цветочный магазин. Злоумышленники были задержаны по горячим следам.

У друзей, распивавших алкоголь, закончились деньги на продолжение застолья. Тогда они сделали в шапках прорези для глаз, взяли травматический пистолет и отправились в ближайший магазин. Под угрозой применения оружия цветочница отдала из кассы четыре с половиной тысячи рублей.

Приятели вернулись домой, переоделись и отправились за выпивкой. Но на улице по ориентировке их задержали полицейские. Налетчиками оказались 28-летний ранее судимый и 31-летний местные жители. Стражам порядка они пояснили, что таким образом хотели лишь пошутить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Один из подозреваемых находится под стражей. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, сообщил сотрудник пресс-службы Управления МВД России по Уфе Тимур Чанышев.

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