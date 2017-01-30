В Уфе раскрыто разбойное нападение на цветочный магазин

У друзей, распивавших алкоголь, закончились деньги на продолжение застолья. Тогда они сделали в шапках прорези для глаз, взяли травматический пистолет и отправились в ближайший магазин. Под угрозой применения оружия цветочница отдала из кассы четыре с половиной тысячи рублей.

Приятели вернулись домой, переоделись и отправились за выпивкой. Но на улице по ориентировке их задержали полицейские. Налетчиками оказались 28-летний ранее судимый и 31-летний местные жители. Стражам порядка они пояснили, что таким образом хотели лишь пошутить.