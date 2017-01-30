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18:55 (мск), источник: Интерфакс

Суд не нашел состава правонарушения в деле московского раввина

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Хамовнический районный суд Москвы на заседании в понедельник не нашел состава преступления в деле раввина московской синагоги Среди Своих Йосефа Херсонского.

Источник: РИА "Новости"

«Нет состава административного правонарушения. Слава Богу. Спасибо всем за поддержку», — написал раввин на своей странице в соцсети.

Полиция задержала Херсонского в пятницу по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставила в Хамовнический районный суд, где в тот же день должно было состояться заседание. Однако раввина отпустили в связи с началом шабата, а суд отложили на понедельник.

Херсонский рассказал, что ему вменяли ч.3 ст. 18.8 КоАП. Он отметил, что место регистрации ему было предоставлено приглашающей организацией (Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) в лице Московского еврейского общинного центра), по закону она имеет право зарегистрировать работника на свой юридический адрес.

Херсонский в 1991 году вместе с семьей эмигрировал с Украины в Израиль. С 2002 года является раввином ФЕОР.

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