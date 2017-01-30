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16:21 (мск), источник: Водитель Петербурга

Петербуржец пытался разобрать «Форд» на глазах у Росгвардии

Документы автомобильный вор показать не смог. Зато владелец успел подать заявление. Молодого преступника доставили в ближайший отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: РИА "Новости"

Житель Петербурга был задержан в Колпинском районе ночью 30 января. 30-летний мужчина пытался украсть детали с чужого «Форда», сообщает пресс-служба Росгвардии.

Информацию о работающем у дома 1 по Южной улице в Понтонном воре наряд группы задержания получил в пятом часу утра. Ford Transit преступник взломал успешно, но прибывший наряд полиции поймал мужчину на месте преступления.

Документы автомобильный вор показать не смог. Зато владелец успел подать заявление. Молодого преступника доставили в ближайший отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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