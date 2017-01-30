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16:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Под Екатеринбургом вторые сутки ищут подростка

Пропавшего в районе садов.

В Большом истоке под Екатеринбургом вторые сутки не могут найти 16-летнего Александра Турышева. Как сообщили «Уралинформбюро» в поисковом отряде «Лиза Алерт», около 19.00 29 января 2017 года юноша ушел из коллективных садов и не вернулся. Никаких конфликтов в семье у школьника не было.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие светлые волосы. Он был одет в синюю куртку с капюшоном, темные брюки, черную шапку с желтой эмблемой.

Сейчас волонтеры формируют поисковую группу для того, чтобы обойти близлежащий лес.

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