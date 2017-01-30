В Омске грузовик «ЗИЛ» протаранил легковушку на обочине
Водитель грузовика скончался на месте, в салоне «Хейндай» в момент аварии никого не было.
Водитель грузовика скончался на месте, в салоне «Хейндай» в момент аварии никого не было.
Сегодня около часа дня произошло
Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ЗИЛ, двигаясь по улице 14-й Судоремонтной, в районе дома № 20 въехал в стоящий на обочине автомобиль «Хендай-Туксон», в салоне которого в момент ДТП никого не было.
Водитель «ЗИЛа» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.