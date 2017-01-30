В Омске грузовик «ЗИЛ» протаранил легковушку на обочине

Сегодня около часа дня произошло дорожно-транспортное происшествие на улице 14-й Судоремонтной. На место аварии незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ЗИЛ, двигаясь по улице 14-й Судоремонтной, в районе дома № 20 въехал в стоящий на обочине автомобиль «Хендай-Туксон», в салоне которого в момент ДТП никого не было.

Водитель «ЗИЛа» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.